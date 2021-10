Elf Ideen für Schondorf hoffen auf Geld aus dem Bürgerbudget

Plus Die Schondorfer stimmen ab, welche Projekte die dritte Auflage des Bürgerbudgets unterstützen soll. Im Bahnhof gibt es dazu eine Ausstellung.

Auch im dritten Durchgang gehen den Schondorferinnen und Schondorfern die Ideen nicht aus: Für das neue Bürgerbudget sind am Samstagnachmittag in der Sommerhalle des Bahnhofs elf Projektideen vorgestellt worden, die auf die Unterstützung aus der Bürgerschaft und des Gemeinderats und damit auf eine Finanzierung aus de mit 10.000 Euro gefüllten Bürgerbudget hoffen.