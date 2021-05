Schondorf

27.05.2021

Renate Blaes aus Schondorf kocht mit Wildkräutern und Bäumen

Renate Blaes liebt es, mit Zutaten zu kochen, die sie in der freien Natur findet. Fichtenspitzen oder Bucheckern-Keimlinge finden den Weg in ihre Küche.

Von Frauke Vangierdegom

Haben Sie schon mal Bäume gegessen? Renate Blaes aus Schondorf schon – und sie empfiehlt wärmstens, es auch einmal zu versuchen. Kleine Bäume natürlich, ganz kleine: Buchenkeimlinge beispielsweise, bei denen neben dem zarten Stiel nur die beiden Keimblätter in die Höhe sprießen. Diese Winzlinge verarbeitet die Bloggerin, Autorin und Designerin in immer wieder neuen Rezepten, die sie in ihrem Kochlustblog veröffentlicht. So kann jeder, der sich auch mal an ganz neue Geschmackserlebnisse heranwagen möchte, sie einfach nachkochen.

