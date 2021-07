Schondorf

30.06.2021

Strandhochzeit auf Korsika made in Schondorf

Lilija Mamotenko aus Schondorf ist Hochzeitsplanerin und freie Traurednerin. Nicht nur in der Region (unser Bild zeigt sie am Steinsee in der Nähe von Moosach), sondern auch auf Korsika begleitet sie Hochzeitspaare auf dem Weg in die Ehe.

Plus Lilija Mamotenko aus Schondorf begleitet Paare auf dem Weg in die Ehe. Nicht nur am Ammersee kümmert sie sich darum, dass der Tag der Tage zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Von Ramona Lotter

Hochzeitsplanerin Lilija Mamotenko hat den Stillstand der Eventbranche zur Erweiterung ihres Angebots genutzt. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt sie von ihrer Begeisterung für die Insel Korsika und den neuesten Hochzeitstrends.

