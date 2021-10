Unfall in Schondorf: 15-jähriger Radfahrer kollidiert mit Auto

Ein junger Radfahrer will die Uttinger Straße in Schondorf überqueren. Doch er übersieht ein Auto.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto ist es am Donnerstag gegen 13.20 Uhr in Schondorf gekommen. Laut Mitteilung der Dießener Polizei wollte ein 15-jähriger Radfahrer aus Schondorf vom Bahnhof kommend die Uttinger Straße geradeaus überqueren, er habe dabei aber nur flüchtig auf den kreuzenden Verkehr geschaut und einen aus Richtung Norden kommenden Pkw übersehen.

Der Radfahrer wurde von dem Pkw, an dessen Steuer eine 38-jährige Frau aus Schondorf saß, erfasst und erst auf die Motorhaube und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Trotz seiner Unachtsamkeit hatte der junge Mann Glück, so die Polizei weiter, denn er wurde nur leicht verletzt. Er zog sich lediglich eine Prellung des linken Fußes zu. Diese wurde ambulant noch im Rettungswagen behandelt. Der Gesamtschaden an Rad und Auto wird mit rund 3000 Euro angegeben. (ak)

