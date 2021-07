Unfall in Schondorf: Bauarbeiter wird von Gerüst geschleudert

Einige Schutzengel hat ein 51 Jahre alter Arbeiter auf einer Baustelle in Schondorf. Ein Baukran trifft das Gerüst, auf dem er steht.

Auf einer Schondorfer Baustelle hat sich am Donnerstagnachmittag ein Arbeitsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, musste der 56-jährige Führer eines Baukrans den Schwenkarm abrupt abbremsen, weil ihm ein anderer Kran quasi in die Quere kam. Dadurch geriet der am Schwenkarm befestigte Betonkübel in Schwingung und streifte ein Baugerüst.

Infolgedessen verlor ein darauf beschäftigter 51-jähriger Bauarbeiter das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von etwa zweieinhalb Metern vom Gerüst. Der Mann erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung. Er wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Kranführer aus dem südlichen Landkreis Landsberg muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. (lt)

