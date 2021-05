Serie

vor 7 Min.

Ein Selbstversorger aus Raisting mit grünem Namen

Michael Green mit seiner Frau Melly und Söhnchen Alan im naturnahen Garten in Raisting. Dort und auf dem Sonnenacker im Ort baut er Gemüse für die dreiköpfige Familie an.

Plus Michael Green aus Raisting hat seine Liebe zur Gartenarbeit entdeckt und experimentiert gerne mit Pflanzen. Da sein Gärtchen nicht groß ist, lässt er viel in die Höhe wachsen und bestellt auch einen Teil eines Gemeinschaftsackers.

Von Petra Straub

Mit den Händen in der Erde wühlen, Pflanzen einsetzen und sie wachsen sehen und schließlich reife Früchte ernten. Ein Garten macht glücklich. Das hat eine Studie der Hochschule Geisenheim ergeben. Die Befragungen dazu wurden im Zeitraum des ersten Corona-Lockdowns durchgeführt, als die Gartenarbeit mangels Alternativen für so manchen zur erfüllenden Freizeitbeschäftigung wurde. Der Ammersee Kurier will es genauer wissen und besucht Selbstversorger in der Region, um herauszufinden, warum sie der Garten glücklich macht. Heute: Michael Green in Raisting.

Themen folgen