Neue Teststation am Uttinger Campingplatz

Auch wenn die Sieben-Tage-Inzidenzen im Landkreis Landsberg weiter auf sehr niedrigem Niveau liegen, gibt es Situationen, in denen ein negativer Corona-Test vorgelegt werden muss. In Utting gibt es deshalb jetzt eine weitere Teststation.

Utting hat jetzt eine weitere Corona-Teststation, die am Donnerstag am Campingplatz in Utting (Adresse: Im Freizeitgelände 10) eröffnet wurde.

Das Uttinger Covid-19-Schnelltestzentrum www.corona-schnelltest-utting.de ist laut Pressemitteilung ein vom Gesundheitsamt Landsberg beauftragtes und bereits geprüftes Testzentrum unter ärztlicher Leitung. Das regelmäßige Testen soll ermöglichen, potentiell hochansteckende Bürgerinnen und Bürger zu identifizieren, die keine Symptome haben. Somit könnten Infektionsketten frühzeitig unterbrochen werden.

Unentdeckte Virus-Verbreitung eingrenzen

„Wir möchten dazu beitragen, auch weiter langfristig Infektionen zu senken, was wiederum hilft, die unentdeckte Verbreitung des Virus einzugrenzen“, sagt Moritz Gruber, einer der Gründer des Testzentrums.

Der Windacher Arzt Dr. Edvard Ziegeler unterstützt das Team und sagt: „Die bei uns genutzten Tests sind sowohl gelistet bei der Bundesagentur für Arzneimittelsicherheit, als auch vom Paul-Ehrlich-Institut geprüft“, so Ziegeler und ergänzt „Wir machen den nasopharyngealen (Nasen-Rachen) Abstrich, weil man mit dieser Entnahmetechnik sehr genaue Ergebnisse erzielt, bieten aber auch Alternativen an“.Die Testdauer betrage maximal fünf Minuten.

Geplant ist, die Teststation donnerstags von 16 bis 18 Uhr, freitags von 16 bis 19Uhr und an Samstagen von 14 bis 17 Uhr zu öffnen.

