Eine Weltpremiere beim Kino-Open-Air des Fünfseen-Filmfestivals

Der preisgekrönte Komponist und Regisseur Axel Werner und Produzent Peter Mang präsentieren beim Kino-Open-Air des Fünfseen-Filmfestivals erstmals ihren neuen Film "Color your mind".

Romantische Klaviermusik, moderner Ausdruckstanz und Filmkunst verschmelzen unter der Regie von Axel Werner und der Produktionsleitung von Peter Mang zu einem neuen Kurzfilm, der von befreienden Fantasien erzählt. Der Titel "Color your mind" ist Programm: Der Film zeigt Mut und kreative Entfaltung. Mit ihrer Hommage an die Freiheit knüpfen die beiden Filmemacher an ihren letzten Erfolgsfilm "Come Closer" an, der ihnen 29 Preise und Ehrungen aus aller Welt beschert hatte.

Fantasie auf Reisen schenkt Freiheit als Souvenir

Die Szenerie spielt im Jahre 1871. “Uns faszinierte die Spannung des späten 19. Jahrhunderts mit seinen krassen Widersprüchen, die wir auf andere Weise auch heute erleben”, erläutert Werner, der seine Musik in eine getanzte Filmgeschichte übersetzte.

Einerseits herrschten damals bittere Armut und soziale Missstände. Begleitet von Krankheiten, Kinderarbeit und Umweltverschmutzung entstand mit der Industrialisierung eine dunkle Epoche mit Pandemie, Kriegen und Hungersnöten. Zur selben Zeit quoll wunderbare Kunst. Brahms, Mahler und Tschaikowsky prägten die musikalische Spätromantik. Aus allen Kunstrichtungen entflohen kreative Geister in die Welt der Fantasie. Literaten, Mystiker und Maler entschwebten in die Metaphysik.

Und sie kamen zurück mit Werken, die die Menschen bis zum heutigen Tag beflügeln. König Ludwig II. baute in dieser Zeit sein Märchenschloss Neuschwanstein. Van Gogh prägte seinen extatischen Impressionismus. Richard Wagner vollendete den Ring des Nibelungen. Ihre Kunstwerke waren das Ergebnis eine inneren Befreiung. Inmitten aller Not begeisterten kreativen Köpfe die geplagten Menschen. Sie brachten Mut und Hoffnung zurück.

Weltpremiere beim Kino-Open-Air des FSFF mit dem Film color your mind Foto: coloryourmind.org

“Wenn die Fantasie entfesselt wird, hat sie immer Freiheit im Gepäck – das ist die historische Lektion und unser dramaturgische Konzept.”, verrät Regisseur Werner.

Lesen Sie dazu auch

Musik, Tanz und Filmkunst verschmelzen zum Gesamtkunstwerk

Der neue Vierminutenfilm verarbeitet das zweite Werk aus der „Blue Hour Collection“, einer Sammlung von zwölf Klavierstücken, die Axel Werner für modernes Ballett und Ausdrucks­tanz komponiert hat.

Peter Mang hatte den Prozess im Blick: “Wir wissen, dass unsere speziellen Produktionsweise eine besondere Emotionalität hervorbringt, und genau dieses Potenzial wollten wir heben.”

Die Choreografie zu "Color your mind" stammt vom Deutsch-Ägypter Maged Mohamed, der sich in München und international einen kreativen Ruf erarbeitet hat. Zusammen mit den Tänzern Anna Greenberg ( USA), Joaquin Angelucci (Australien), Amelie Lambrichts (Belgien), Alexander Hille (USA) und David Valencia (Kolumbien) entwickelte er zu Musik und Drehbuch einen modernen Ausdruckstanz.

Kameramann Frank Meyer tanzt dabei hinter dem Objektiv mit – als Auge des Publikums. Gedreht wurde in Otto Erbs Schlosserei in Wörthsee, im Churfürstensaal in Fürstenfeldbruck und im Studio des Komponisten. Über zwanzig Kreative waren am Set und an der Postproduktion über mehrere Monate beteiligt. Mehr als fünf Tonnen Equipment wurden dazu bewegt.

Weltpremiere auf dem Fünfseen-Filmfestival

Bereits vor einem Jahr produzierte die Künstlergruppe einen Kurzfilm über die Wertschätzung zwischenmenschlicher Nähe (www.come-closer.org). Der damalige Tanzfilm entstand unter dem Eindruck der ersten Coronawelle. Werner und alle anderen Mitwirkenden trafen damit den Zeitgeist und heimsten zahlreiche Lorbeeren aus 14 Ländern ein. “Und wir wollten jetzt einen Weg heraus aus dem inneren Lockdown aufzeigen”, erklärt Mang.

Der neue Film "Color your mind" feiert seine Weltpremiere im Kino-Open-Air des Fünfseen-Filmfestivals in Starnberg. “Freiheit erlebt man am besten unter freiem Himmel“, so Regisseur Werner. Am 9. August wird der Film erstmalig gezeigt: um 21 Uhr - zur Blauen Stunde – getreu dem musikalischen Konzept der Blue Hour Collection.