Alkoholisierte Frau aus Pähl versucht Polizistin zu beißen

Erst verursacht eine Pählerin einen Autounfall. Im Anschluss leistet sie dermaßen Widerstand gegen die Beamten, dass eine Polizistin im Anschluss nicht mehr ihren Dienst fortführen kann.

Am Samstagabend, 30. September, verursachte eine Autofahrerin aus Pähl einen Verkehrsunfall in der Tutzinger Straße, teilt die Polizeiinspektion Weilheim mit. Sie kam dort anscheinend von der Fahrbahn ab und etwa 30 Meter weiter mit der Fahrzeugfront in einem Wassergraben zum Stehen. Am Pkw wird der Schaden auf rund 2500 Euro beziffert. Fremdschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Pählerin tritt mit dem Fuß gegen eine Polizistin

Die Frau verweigerte im Anschluss jegliche Maßnahmen. Da von den eingesetzten Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, musste sie sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Dabei wurde die Fahrzeugführerin immer aggressiver, beleidigte fortwährend die Beamten und leistete zuletzt massiven Widerstand. Sie trat mit dem Fuß gegen eine Polizistin und versuchte die anderen Beamten zu beißen.

Durch den tätlichen Angriff wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt und konnte ihren Dienst im Anschluss nicht mehr weiterführen. Die Pählerin muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (AZ)

