Ammersee

11:56 Uhr

Bauausschuss in Dießen sagt Nein zu großem Bauvorhaben

Ein großes, bislang mit einem Haus bebautes Grundstück am südlichen Ende der Fischermartlstraße soll nachverdichtet werden. Der Dießener Bauausschuss lehnt dies in der geplanten Form mehrheitlich ab.

Plus In der Fischermartlstraße in Dießen soll gebaut werden. Entgegen einer früheren Planung soll es ein Haus mehr werden. Das bringt das Fass zum Überlaufen.

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Der Bau- und Umweltausschuss des Dießener Gemeinderats hat wieder einmal Nein zu einem größeren Bauvorhaben gesagt. In der jüngsten Sitzung lag ein Antrag auf Vorbescheid für zwei Einfamilienhäuser und drei Doppelhäuser mit Garagen und Stellplätzen auf einem großen Grundstück (3616 Quadratmeter) am südlichen Ende der Fischermartlstraße vor. Der Mehrheit des Gremiums erschien die Planung als zu massiv für die Ortsrandlage.

