Ammersee

06:04 Uhr

Bei der Adventsausstellung des ADK ist alles "made in Dießen"

Die Weihnachtsausstellung der „Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst“ (ADK) im Pavillon in den Seeanlagen ist eröffnet. Auch Bürgermeisterin Sandra Perzul war zugegen, als Ernst Lösche (links) den Startschuss für die Verkaufsschau gab.

Plus Wer auf der Suche nach einem besonderen Weihnachtsgeschenk ist, wird in der Adventsausstellung der Dießener Kunst fündig. Auch am Heiligen Abend kann eingekauft werden.

Von Andreas Frey

Zu den festen Institutionen am Ammersee zählen die vielfachen Gelegenheiten, heimische Kunst zu erwerben. Genau dazu eröffnete die „Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst“ (ADK) nun ihre Weihnachtsausstellung im Pavillon in den Seeanlagen. Auch Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul war zugegen, als Wolfgang Lösche die Verkaufsschau eröffnete.

