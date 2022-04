Ammersee

Ein bekannter Autor begeistert Weilheimer Gymnasiasten

Plus Die Tradition der Dichterlesungen in Weilheim lebt wieder auf. Friedrich Ani, der Autor der Krimireihe „Kommissar des Südens“, knüpft an eine 1980 erstmals initiierte Veranstaltung an.

Von Andreas Frey

Das Jahr 1980 markierte die Initialzündung der „Literarischen Turnhalle“ am Gymnasium Weilheim: Dichterlesungen, die durch die begleitenden „Weilheimer Hefte zur Literatur“ für die Schülerinnen und Schüler vorbereitet werden und dadurch besonders viele junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer anlocken. Nun hatte das Format pandemiebedingt fast drei Jahre pausiert – bis es nun wieder auflebte, mit Autor Friedrich Ani als Bühnenstar.

