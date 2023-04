Die Ammerseeflotte sticht wieder in See

Traumwetter zum Start in die neue Schifffahrtssaison: Auf dem Ammersee sind die Dampfer wieder unterwegs.

Alles einsteigen! Am Ostersonntag, 9. April, hat wieder die Schifffahrtssaison auf den bayerischen Seen begonnen, so auch am Ammersee. Frauen, Männer, Kinder und Hunde nutzten die Gelegenheit und das angenehme Wetter für eine Tour mit der MS Herrsching am Dampfersteg in Utting. Die nostalgischen Raddampfer werden übrigens nicht mit Dampf angetrieben. Der Antrieb der beiden seitlichen Räder erfolgt mit modernen Dieselmotoren und nicht mithilfe einer Dampfmaschine. Bis Mitte Oktober können Passagiere das meditative Schaukeln auf den Schiffen genießen. Und Inhaberinnen sowie Inhaber einer Ehrenamtskarte fahren auf allen Schiffen der Bayerischen Seenschifffahrt während der gesamten Saison sogar kostenlos. (AZ)

