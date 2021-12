Ammersee

Die Tiefgarage in Dießen wird zum Jahreswechsel nicht geschlossen

Die Tiefgarage in der Mühlstraße ist stark sanierungsbedürftig.

Plus Wie geht es mit der maroden Tiefgarage in der Mühlstraße in Dießen weiter? Eigentlich sollte sie zum 1. Januar geschlossen werden. Ein Statiker gibt nun Rückmeldung.

Von Uschi Nagl

Sie freue sich, kurz vor Jahreswechsel noch eine gute Nachricht verkünden zu können, betonte Bürgermeisterin Sandra Perzul in der Gemeinderatssitzung. Die sanierungsbedürftige Tiefgarage an der Mühlstraße könne vorerst offenbleiben. Zuletzt war die Gemeinde davon ausgegangen, dass die Garage, in der die Kommune zahlreiche Stellplätze besitzt, Anfang Januar geschlossen werden muss.

