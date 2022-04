Ammersee

vor 48 Min.

Die "Wächter" stehen wieder in den Dießener Seeanlagen

Sie sind wieder da – die beiden Weiden am Mühlbach: (v.l.) Sabine Pfeiffer (Präsidentin Lions Club Dießen Ammersee), Jutta Jäger-Schmidt (Lions Club), Sabine Herold, Bürgermeisterin Sandra Perzul und Helmut Fietzek (Lions Club).

Plus Sie sind wieder da, die beiden „Wächter-Weiden“ am Ammersee - links und rechts der Mühlbachmündung in den Dießener Seeanlagen.

Von Uschi Nagl

Sie sind wieder da, die beiden „Wächter-Weiden“ - so wurden die Bäume links und rechts der Mühlbachmündung von vielen Bürgern der Markgemeinde in der Vergangenheit liebevoll genannt. Die Weide südlich des Mühlbachs wurde bereits im Sommer 2021 gefällt, die Weide nördlich des Baches musste im Oktober dem Bau der neuen Ufermauer weichen. Doch nun ist für Ersatz gesorgt.

