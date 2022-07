Herbert Kirsch ist jetzt Dießener Altbürgermeister: So war die Feier

Plus Bürgermeister Herbert Kirsch wird die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ verliehen. 70 ehemalige Wegbegleiter feiern mit dem ehemaligen Dießener Rathauschef.

Den Beschluss, dem langjährigen Bürgermeister Herbert Kirsch den Ehrentitel zu verleihen, hatte der Gemeinderat bereits im Mai gefasst. Bei der Dampferfahrt zur Eröffnung des diesjährigen Dießener Töpfermarktes an Christi Himmelfahrt machte Bürgermeisterin Perzul diese Entscheidung erstmals öffentlich. Vollzogen wurde das Vorhaben nun am Freitagabend im schönen Ambiente von Gut Romenthal.