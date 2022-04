Drei Fahrzeuge sind in Unfall bei Schondorf verwickelt

Ein Autofahrer hält zwischen Utting und Schondorf am Straßenrand an. Zwei nachfolgende Autofahrerinnen bemerken das zu spät.

Drei Fahrzeuge sind am Freitagmittag auf der Staatsstraße zwischen Utting und Schondorf in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen, wird im Polizeibericht der Dießener Inspektion mitgeteilt. Zum Ablauf heißt es darin, dass gegen 11.50 Uhr ein 31-jähriger Baumpfleger mit Pkw und Anhänger am rechten Straßenrand halten wollte, weil er einen technischen Defekt vermutete. Eine 79-jährige Frau aus Dießen konnte mit ihrem Wagen nicht rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Anhänger des 31-Jährigen.

Eine 39-jährige Autofahrerin aus Schondorf konnte ebenfalls nicht mehr ausweichen und fuhr wiederum gegen den Wagen der 79-Jährigen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. (ak)

