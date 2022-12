E-Lastenräder: Dießener Verwaltung will Förderprogramm kippen

Zuletzt ist das Interesse an Zuschüssen für E-Lastenräder in Dießen zurückgegangen. Die Verwaltung schlägt vor, das Förderprogramm nicht weiterzuverfolgen.

Nicht ausgeschöpft worden sind in diesem Jahr bislang die Zuschüsse, welche die Marktgemeinde Dießen für den Kauf von E-Lastenrädern und -Anhängern gewährt. Deshalb schlug die Verwaltung nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor, das Förderprogramm im nächsten Jahr nicht zu verlängern. Ein entsprechender Beschluss wurde jedoch nicht gefasst.

Mit 15.000 Euro war das gemeindliche Förderprogramm für E-Mobilität 2021 ausgestattet worden, dieses Jahr waren es 20.500 Euro, mit denen der Kauf von elektrisch betriebenen Lastenfahrrädern und Fahrradanhängern mit elektrischem Antrieb unterstützt wird, mit 25 Prozent der Anschaffungskosten oder maximal 1000 beziehungsweise 500 Euro.

Allerdings hat sich die Nachfrage nach solchen Zuschüssen abgeschwächt, so die Verwaltung: 18 Anträge wurden in diesem Jahr gestellt, im zweiten Halbjahr ging die Nachfrage zurück, zwei Förderanträge wurden sogar zurückgenommen aufgrund derzeitiger anderweitiger finanzieller Belastungen. Somit seien aktuell noch 6500 Euro an Restfördermitteln vorhanden. Die Verwaltung wollte nun beschließen lassen, das Förderprogramm nicht zu verlängern und für die noch nicht abschließend bearbeiteten Anträge im nächsten Jahr noch 2500 Euro im Haushalt vorzusehen.

Freie Wähler und Grüne wehren sich gegen einen Beschluss

Zu einem solchen Beschluss kam es nicht. Vor allem die Freien Wähler, die das Förderprogramm angestoßen hatten, intervenierten gegen diese Absicht: "Ich glaube nicht, dass der Haushalt wegen 15.000 Euro in Schieflage gerät, sonst müssten wir auch andere Sachen zur Disposition stellen", sagte Frank Fastl. Florian Zarbo hielt es für falsch, das Förderprogramm jetzt schon im Vorgriff auf die Haushaltsberatungen zu kippen. Der Gemeinderat schloss sich daraufhin einstimmig dem Antrag von Dr. Holger Kramer (Grüne) an, das Thema in den Finanzausschuss zu vertagen. Dieser wird Anfang des nächsten Jahres dann den Haushalt beraten. (ger)

