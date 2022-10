Ammersee

Schmuck-Ausstellung im Dießener Taubenturm erinnert an Adelheid Helm

Ein Blick in die aktuelle Ausstellung im Dießener Taubenturm: Unter dem Titel "Archaeoptermix" haben 30 Schmuck-Künstler aus einer Sammlung antiker (und gefälschter) Fundstücke etwas Neues gemacht.

Plus Beim Heimatverein in Dießen entstehen aus vermeintlichen antiken Schätzen Schmuckstücke. Die Ausstellung erinnert aber vor allem an die verstorbene Goldschmiedin Adelheid Helm.

Von Michael Fuchs-Gamböck Artikel anhören Shape

Erschöpft wirkt er, auch fragil in diesem viel zu großen Sessel: Für den Kunsthistoriker Dr. Thomas Raff, der vor Dekaden sein Domizil rund um den Ammersee gefunden hat, muss dieser Gang hinauf zum Dießener Taubenturm am Freitagabend einer der schwersten in seiner Vita gewesen sein.

