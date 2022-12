Gewerbeverband Dießen: Der neue Vorstand steht in den Startlöchern

Die Ära "Uschi Wacke" beim Dießener Gewerbeverband geht zu Ende. Jetzt präsentiert sich der "neue, designierte" Vorstand, der im März 2023 gewählt werden will.

Der neue Vorstand des Dießener Gewerbeverbands (BDS) steht bereits in den Startlöchern. Nun hofft das ambitionierte Team, im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Gewerbeverbands, die für März 2023 geplant ist, von den Mitgliedern gewählt zu werden. Bis dahin sollen die Ideen und Ziele des designierten Vorstands definiert sein und in der Versammlung vorgestellt werden.

Die noch amtierende Vorsitzende des Gewerbeverbands, Uschi Wacke (68), hat die Gunst der Stunde genutzt, um engagierte Mitglieder um sich zu sammeln, ihren eigenen Rücktritt vorzubereiten und die Presse über diesen Schritt zu informieren: Wacke möchte ab März 2023 in die zweite Reihe treten. Sie stehe zukünftig als Beisitzerin zur Verfügung um ihren langjährigen Erfahrungsschatz weiterhin einzubringen.

Seit 2016 bekleidet Wacke das Amt der Vorsitzenden des Dießener Ortsverbandes der Gewerbetreibenden und hat seitdem zahlreiche neue Mitglieder gewonnen sowie viele Aktionen und große Events, wie " Dießen leuchtet" oder den Herbstmarkt auf stabile Beine gestellt. Nun setzt sie auf eine gewisse Verjüngung des Vorstands, auf innovative Ideen und darauf, dass es mit dem örtlichen Gewerbe weiterhin „aufwärts und vorwärts“ geht.

Dem neuen Vorstand steht ein stabiles Fundament zur Verfügung

Als Nachfolger wünscht sich Wacke Michael Franke. Als Betriebswirt sei er in der Römhild-Apotheke für das Administrative zuständig, berichtet der 57-Jährige. Er sei ein „Vereinsmensch“ und ein passionierter Netzwerker. Darin sehe er seine Hauptaufgabe im Gewerbeverband: „Die Leute zusammenbringen und anschieben“. In einer Gemeinde wie Dießen gehöre das örtliche Gewerbe einfach dazu. Es biete wohnortnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze und es sei wichtig für das soziale Miteinander. „Die Leute kommen runter von ihrem Sofa und bleiben in Bewegung.“ Und durch die gute Vorarbeit von Uschi Wacke könne der neue Vorstand auf einem „stabilen Fundament“ aufsetzen.

Seit 2016 ist Uschi Wacke im Amt

Das Amt des Zweiten Vorsitzenden – bislang Erich Beausencourt – möchte Simone Cardinale übernehmen. „Ich freue mich auf diese Aufgabe, denn es gibt wirklich tolle Geschäfte hier in Dießen“, sagt die 49-jährige Fitnesstrainerin und Chefin des Ammerfit. „Und was wäre Dießen ohne sein lebendiges Ortszentrum“, betont sie. Als Dritter Vorsitzender tritt der Einzelhändler Jan Dicks (LA 13) an: „Ihm sei es wichtig, dass alle Gewerbe zusammenkommen: „Die Gastronomie, Handwerker, Ärzte und Apotheken sowie der Einzelhandel“, erklärte Dicks.

Für Beständigkeit stehen neben Wacke als Beisitzerin außerdem der Schuhhändler Georg Hoiss, der auch für die nächsten Jahre gerne als Kassier zur Verfügung steht, sowie Barbara Marstaller-Gastl als erfahrene Schriftführerin. Als zweiten Beisitzer an ihrer Seite wünscht sich die noch amtierende Vorsitzende, Uschi Wacke, den 47-jährigen Thomas Hackl.

Das neue Team steht für Innovation und Kontinuität

Er sei durch sein Amt als Gewerbereferent des Marktgemeinderats in Kontakt mit dem Gewerbeverband gekommen und dann aus Überzeugung bald Mitglied geworden, erklärt der Handwerker. „Mit wie viel Herzblut Uschi Wacke immer bei der Sache war, das fand ich beeindruckend. Es ist bemerkenswert, was der Vorstand in den letzten Jahren geleistet hat.“ Dadurch, dass Uschi Wacke im Hintergrund weiterhin tätig sein werde, könne es mit dem Gewerbeverband nur gut weitergehen, lobte Hackl. Sein Ziel sei es, die Verbindung zwischen Gemeinde und Gewerbeverband zu stärken.

Als dritter Beisitzer möchte sich der Energieberater Andreas Lanzinger (60) engagieren. Er steht als Vorsitzender des Seniorenbeirats ebenfalls für Vernetzung.

Sie gehe davon aus, dass der designierte Vorstand bei der Jahresversammlung im März von den Mitgliedern bestätigt werde, meint Uschi Wacke. „Unser Vorschlag steht für Innovation und Kontinuität. Ich denke, das wird von den Mitgliedern honoriert.“