Im Dießener Jugendzentrum wird die Getränkekarte größer

Plus Acht Jahre war jeglicher Alkohol im Dießener Jugendtreff verboten. 2017 endete die Durststrecke. Ab Januar gibt es neben Bier auch weitere alkoholische Getränke.

Im Dießener Jugendtreff kann jetzt das Angebot an alkoholischen Getränken vergrößert werden. Einem entsprechenden Antrag von Jugendtreff-Leiter Simon Brieger hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten einstimmig entsprochen. Kontroverse Diskussionen zum Thema Alkohol im Jugendtreff blieben dieses Mal im Gegensatz zu früheren Jahren aus.