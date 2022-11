In Pähl steht ein "Goldenes Haus"

Ein Holzhaus auf einem landwirtschaftlichen Grundstück in Pähl gehört zu den Siegern des Wettbewerbs "Das Goldene Haus". Wie die Jury ihre Entscheidung begründet.

Die Zeitschrift Das Haus und die LBS-Landesbausparkassen stellten ihren diesjährigen Wettbewerb "Das Goldene Haus“ unter das Motto "Natürlich Holz! Klimaschonend & Behaglich“. Ob Neubau, Altbau, An- oder Aufbau – gesucht wurden bei Bauherren und Architekten in ganz Deutschland die besten Beispiele für innovatives Bauen mit Holz. Dabei achtete die Jury auch auf Aspekte wie die Nutzung regenerativer Energien in der Heiz- und Haustechnik sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Acht Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro wurden vergeben. Eine der vier Anerkennungen ging an ein Objekt in Pähl. Geplant hat es der Architekt Christian Groß aus Markt Rettenbach.

Gefragt waren unter dem diesjährigen Motto Vorbilder in der Architektur, die Mut machende Beispiele für künftige Bauherren sein könnten. Die Jury fand ein Haus in Pähl, das geschickt in das weitläufige Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebes integriert wurde. Die Bauherren, Theresa und Andreas Burghart, und der Architekt Christian Groß wurden dafür mit einer der vier Anerkennungen ausgezeichnet.

Das "Goldene Haus" in Pähl. Foto: Markus Traub

Der Preis, 1000 Euro von Das Haus und die Urkunden, wurden ihnen bei der Hausbesichtigung von Eva Kahl, Redaktion Das Haus, und Tilman Sanner von der LBS Bayern mit einem Zitat aus der Jurybegründung übergeben: "Dieses Haus spielt mit den Elementen. Die Materialien werden klug kombiniert und die Fenster tanzen mit der Fassade. Der Architekt Christian Groß weiß auf besondere Weise mit den Wünschen seiner Bauherrschaft umzugehen und transformiert diese in überraschende, selbstverständliche und im besten Sinn einfache Gebäude. Ein tolles Haus, bei dem neugierige Bauherren viele gute Ideen und Lösungen finden können.“

Raum für Rückzug

Die Eltern des Bauherren haben einen landwirtschaftlichen Betrieb und hatten schon vor vielen Jahren einen Teil des weitläufigen Grundstücks aus der Landwirtschaft genommen, um später die Möglichkeit zu haben, dort einmal bauen zu dürfen. Der Hof ist noch in vollem Betrieb und um die Häuser ist viel los. Daher sollte das Wohnzimmer nicht im Erdgeschoss liegen, sondern im Obergeschoss, damit sich die Familie hier vor Blicken geschützt zurückziehen und Ruhe finden kann. Nach oben hin wird das Haus immer privater, die Fenster kleiner und so ausgerichtet, dass nicht jeder vom Hof aus einen Einblick hat.

Gute handwerkliche Lösungen

Überzeugt haben die Jury auch viele gute handwerkliche Lösungen im Haus. So läuft die Holzverschalung nicht über die gesamte Höhe, sondern es gibt zwei Vorsprünge, die als natürliche Tropfkante dienen und die Ansichten gliedern. Die Innenwände und Decken sind in Ortbeton gegossen und dienen als Speichermasse für die Heizung. Die Außenwände bestehen dagegen aus massivem Brettsperrholz. "So verbindet sich das Beste aus zwei Bauweisen“, erläutert Architekt Christian Groß. Im Innenraum fallen die Schränke kaum auf, weil sie als Wandschränke gedacht wurden und nicht unnötig im Weg stehen. (AK)

