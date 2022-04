Ammersee

Maskierte wollen in Gewerbebetrieb in Herrsching einbrechen

In Herrsching wollten zwei Unbekannte in ein Firmengebäude einbrechen.

Zwei Unbekannte wollen mitten in der Nacht in einem Firmengebäude in Herrsching Beute machen. Sie kommen aber nicht weit.