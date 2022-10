MTV Dießen schwimmt auf der Erfolgswelle

Dießens Fußballer eilen in der Kreisklasse von Erfolg zu Erfolg. Daheim gewinnen sie gegen Wielenbach. Jetzt steht das Topspiel gegen Erling-Andechs an.

Drei Siege in Folge, dreimal mit einem Tor Vorsprung: Am vergangenen Sonntag schlugen die Fußballer des MTV Dießen in der Kreisklasse den SV Wielenbach zu Hause mit 3:2. "Beide Teams hatten heute ihre Phasen und Chancen", sagte MTV-Trainer Philipp Ropers nach dem Abpfiff. "Wir haben unsere aber besser genutzt und deshalb auch verdient gewonnen."

Die Wielenbacher gingen durch einen Foulelfmeter früh in Führung. Anschließend entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit einigen Tormöglichkeiten für beide Mannschaften. Tore erzielten aber erst mal nur die Dießener, allen voran Marcel Pachebat. Erst traf er nach Vorlage von Ludwig Schranner mit einem sehenswerten Seitfallzieher zum 1:1-Ausgleich, dann schloss er eine gute Kombination über Dominik Wagner und Nikolas Coso mit einem satten Schuss ins lange Eck zur Führung ab. Kurz vor der Pause erzwang Moritz Loh einen Ballverlust der Wielenbacher im Spielaufbau und Coso ließ danach noch seinen Gegenspieler stehen und erhöhte alleine vor dem Torhüter zum 3:1-Halbzeitstand.

Dießen verpasst es gegen Wielenbach, für Klarheit zu sorgen

Nach der Pause ließ der MTV defensiv lange wenig zu, verpasste es aber in einigen Situationen, weitere Treffer nachzulegen und die Partie damit endgültig zu entscheiden. Durch ein vermeidbares Gegentor kam der SVW eine Viertelstunde vor Ende wieder zurück ins Spiel. In einer spannenden Schlussphase musste das Team vom Ammersee noch einige kritische Momente überstehen, schaffte dies aber und sicherte sich so die wichtigen Punkte. "Wir haben heute das erste direkte Duell gegen einen Konkurrenten um den Einzug in die Meisterschaftsrunde für uns entschieden. Das zweite soll nächste Woche folgen", richtete Ropers den Fokus auf das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag beim TSV Erling-Andechs. Es ist zugleich das Spitzenspiel in der Kreisklasse 5. Dießen liegt nach dem Erfolg auf Platz zwei, Erling-Andechs ist Tabellenführer. Beiden Teams sind diese Saison aus der A-Klasse in die Kreisklasse aufgestiegen.

Die zweite Mannschaft des MTV unterlag dem SV Wessobrunn-Haid trotz zahlreicher Torchancen durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit unglücklich mit 1:2, ist aber dennoch weiterhin Spitzenreiter und will diese Position schon am kommenden Freitag beim SV Apfeldorf verteidigen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch