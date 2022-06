Ammersee

vor 33 Min.

Naturschützer kritisieren Planung für neue Brücke über die Neue Ammer

Plus Die Planung des Brückenneubaus über die Neue Ammer greift auch in das Naturschutzgebiet ein. Zwei Naturschutzorganistionen wollen das nicht hinnehmen. An der Birkenallee zwischen Dießen und Fischen geht es mal wieder ums Grundsätzliche.

Von Gerald Modlinger

An der Birkenallee zwischen Dießen und Fischen bahnt sich ein neuer Großkonflikt zwischen Naturschützern und der Straßenbauverwaltung an. Der Bund Naturschutz (BN) und die Schutzgemeinschaft Ammersee (SGA) bringen sich gegen den geplanten Neubau der Brücke über die Neue Ammer in Stellung. Aktuell läuft hierfür bei der Regierung von Oberbayern das Planfeststellungsverfahren. Die Naturschützer kritisieren insbesondere Eingriffe ins FFH-Gebiet und in die Birkenallee.

