Ammersee

vor 18 Min.

Pflaster für die Dießener Seeanlagen: Planer müssen viel Kritik einstecken

Plus Der Dießener Gemeinderat findet wenig Gefallen an den teilweise bereits gelieferten Pflastersteinen für die Seeanlagen. Wie geht es nun weiter?

Von Uschi Nagl

Wie sollen die Seeanlagen im Bereich nördlich des Mühlbachs zwischen Dampfersteg, ADK-Pavillon und Kiosk gepflastert werden? Diese Frage treibt zurzeit viele in Dießen um. Fest steht: Der vorhandene Asphaltbelag soll aus diesem Bereich entfernt und mit einem Granitpflaster neu belegt werden. Diskussionen gibt es seit mehreren Wochen um die Frage, wie das Pflaster genau aussehen soll, denn der Gemeinderat sieht seine Wünsche in der Planung nicht umgesetzt. Am Montagabend kam die Pflaster-Frage im Gemeinderat ausführlich zur Sprache.



Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .