Poesie und viele gute Wünsche: Lebe glücklich, lebe froh

Plus Zum Jahreswechsel haben gute Wünsche Hochkonjunktur. Bei Wolfgang König aus Dießen gibt es sie seitenweise - in seiner kleinen Sammlung historischer Poesiealben.

In der Zeit des Jahreswechsels haben gute Wünsche Hochkonjunktur - früher schrieb man sie meist auf Karten, heute sind sie schnell per Whatsapp und Facebook versandt. Ein wahrer Fundus für viele Wünsche war und ist aber auch das Poesie-Album. Eine ganz spezielle Sammlung davon besitzt Wolfgang König in Dießen. Die fünf Bände aus Familienbesitz wurden in der Zeit von 1880 bis Ende der 1930er-Jahre beschrieben.

