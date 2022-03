Ringen um Zukunft der Eselfarm in Pähl geht weiter

Plus Bauen Seit zwei Jahren gibt es Streit über die Legalisierung von Bauten auf der Eselfarm in Pähl. Inzwischen gibt es ein Gerichtsurteil. Landratsamt und Betreiberin äußern sich.

Rund zwei Jahre ist es her, dass das Landratsamt Weilheim-Schongau den Betreibern der „Asinella“-Eselfarm drohte, Gebäude abzureißen, weil dafür Genehmigungen fehlen und später auch die Nutzung einzelner Gebäude untersagte. Zwischenzeitlich beschäftigte der Fall, wie berichtet, auch den Petitionsausschuss des Landtags und die Justiz. Das Ringen um eine Lösung dauert nach wie vor an. Der Ammerseekurier hat zum aktuellen Stand nachgefragt.