Ammersee

Wie geht es weiter mit der Eselfarm in Pähl?

Plus Seit einem Jahr zieht sich der Streit um die Privilegierung und Legalisierung von Bauten des landwirtschaftlichen Hofes in Pähl. Jetzt trafen sich Vertreter von Ministerien und Behörden vor Ort. Was zu einer Lösung beitragen soll.

Von Petra Straub

Ein herrlicher Blick auf die Alpen, Esel und Schafe zum Streicheln und bestes Wetter. Vor dieser Kulisse trafen sich Vertreter von Ämtern und Ministerien am Dienstag auf dem Hof mit Eselfarm "Asinella" von Anahid Klotz und Gerhard Gregori in Pähl. Bei einem Rundgang sollte geklärt werden, wie es mit dem Anwesen weitergehen kann, für das einige Baugenehmigungen fehlen. Doch obwohl alle Beteiligten an einer Lösung interessiert sind, gibt es noch keine Entscheidung.

