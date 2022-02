Schondorfer Grundschule wird digital: Was alles geplant ist

Plus Die Gemeinde Schondorf investiert über 70.000 Euro in die Digitalisierung ihrer Grundschule. Auch ein Schutz vor Hackerangriffen ist geplant.

Der Gemeinderat hat die Ausstattung der Klassenzimmer in der Grundschule Schondorf im Rahmen des Programms „Digitales Klassenzimmer“ beschlossen. Investiert werden rund 72.500 Euro zuzüglich Kosten für Planung, Ausschreibung und Vergabe. Über 51.000 Euro können vom Bund gefördert werden, die Summe ist bis Ende Juni abzurufen.