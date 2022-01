So war das letzte Konzert der Fraunhofer Saitenmusik

Plus Die Fraunhofer Saitenmusik hört nach 40 Jahren auf. Ihr Abschlusskonzert im Wirtshaus am Kirchsteig begeistert die Fans. Es gibt Standing Ovations.

Kurz nach Dreikönig ist die Fraunhofer Saitenmusik zum letzten Mal im Dießener Wirtshaus am Kirchsteig aufgetreten. Das Quartett löst sich nach über 40 Jahren auf (AK berichtete). Die vier Vollblutmusiker begeisterten auch zum Abschluss mit einer Mischung aus traditionellen Volksweisen. Die beiden Konzerte waren ausverkauft. Aufgrund der begrenzten Platzkapazität kamen jedoch viele Fans nicht mehr in den Genuss dieses Hörvergnügens.