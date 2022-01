Ammersee

Thomas Raff trägt jetzt den Goldenen Ehrenring von Dießen

Plus Der Kunsthistoriker Thomas Raff erhält die hohe Dießener Auszeichnung für seine Verdienste um die Kultur und Erforschung der Ortsgeschichte. Die Verleihung findet im kleinen Kreis statt.

Von Uschi Nagl

„Wenn man eine Person sucht, die am meisten über kulturelle, kunsthistorische und heimatgeschichtliche Kenntnisse, insbesondere auch in Bezug auf unsere Marktgemeinde verfügt, fällt einem gleich der Name Professor Dr. Thomas Raff ein.“ Das hob Bürgermeisterin Sandra Perzul hervor, als sie dem Kunsthistoriker am Freitag im Rathaus den Goldenen Ehrenring der Gemeinde verlieh.

