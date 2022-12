Treibholz und Keramik - Kunst aus dem SOS-Kinderdorf in Dießen

Die Ausstellung „Treibholz und Keramik“ der Kunstwerkstatt des SOS-Kinderdorfes Ammersee-Lech ist im Awo-Seniorenwohnpark in Dießen zu sehen.

"Treibholz und Keramik" lautet der Titel einer Ausstellung des SOS-Kinderdorfs Dießen, die bis 14. Januar im Awo-Seniorenpark in Dießen zu sehen ist. Vor wenigen Tagen fand die Vernissage statt, zu deren Beginn die Künstler und Künstlerinnen ein selbst komponiertes Lied vortrugen. Alle Gäste stimmten zum Refrain „Wenn ich den See seh‘, brauch‘ ich kein Meer mehr!“ mit ein. Der Song bezieht sich - wie die Exponate der Ausstellung selbst - auf das Thema „ Ammersee“. Das Jüngste der teilnehmenden Kinder durchschnitt im Anschluss das rote Band, sodass alle Anwesenden über die Stufen hinauf zu den Ausstellungsstücken spazieren konnten.

Über ein Dreivierteljahr lang gestalteten sechs Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren aus dem SOS-Kinderdorf in Dießen insgesamt 15 Skulpturen zum Thema „Treibholz und Keramik“. In der wöchentlichen Kunstwerkstatt entstanden so fantasievolle Objekte, die das selbst gesammelte Treibholz vom Ammersee in Verbindung mit den dort lebenden Tieren setzen. So wurden unter anderem Fische, Muscheln oder Vögel aus Keramik kunstvoll auf dem Holz inszeniert.

Zwiegespräch der Materialien

Roger Kretschmann, Pädagoge im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech, leitete die Kinder gemeinsam mit der angehenden Kunsttherapeutin Nadja Tschitsch an. „Das Treibholz haben wir selbst am See gesammelt. Die in der Werkstatt entwickelten Keramikfiguren wurden anschließend mit dem Treibholz verbunden. Materialien und Formen ergänzen sich im Zwiegespräch gegenseitig und bilden so eine spannungsreiche Einheit“, erläutert Kretschmann das gemeinsame Projekt.

Die Ausstellung im Awo-Seniorenwohnpark, Bahnhofstraße 30, in Dießen ist bis 14. Januar 2023 täglich von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. Bereits zum 17. Mal werden Kunstwerke der Kunstwerkstatt des SOS-Kinderdorfs Ammersee-Lech ausgestellt. Der Awo-Seniorenwohnpark in Dießen ist dabei ein langjähriger Partner. (AZ)

