Ammersee

Utting verschärft nach Problemen die Regeln beim Jugendtreff

Plus Uttings Jugendtreff sollte selbstverwaltet funktionieren. Wegen Problemen wird er aber eine Woche geschlossen. Die Gemeinde ändert die Bestimmungen. Anwohner sind skeptisch.

Seit August haben die Jugendlichen in Utting neben dem Rathaus einen eignen Pavillon, den sie nutzen können. Aufgrund von Problemen mit Jugendlichen rund um den Summerpark, die vergangenen Freitag in Gewalt und Beleidigungen eskalierten, blicken Anwohnerinnen und Anwohner in dem Bereich der Gemeinde auch kritisch auf das Angebot für den Nachwuchs. Darin, dass der Pavillon für die Jugend kürzlich nach einem Vorfall eine Woche geschlossen wurde, sehen einige ihre Befürchtungen bestätigt. Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann äußert sich auf Nachfrage unserer Redaktion zu dem Thema.

