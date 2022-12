VHSAmmersee/West: Der Genderstern-Streit ist jetzt abgehakt

Plus Mit dem Streit um den Genderstern sorgte die Volkshochschule Ammersee/West für viel Aufsehen. Jetzt dürfte das Thema aber vom Tisch sein.

Abgehakt sein dürfte jetzt bei der Volkshochschule (VHS) Ammersee/West der Streit um die Verwendung des Gendersterns ("Bürger*innen") im Programmheft und in anderen Veröffentlichungen der Erwachsenenbildungseinrichtung. Jedenfalls bleibt es nach der jüngsten Verbandsversammlung bei einem im Frühjahr gefassten Mehrheitsbeschluss der Verbandsversammlung, nicht mit Genderstern-Formulierungen auszudrücken, dass einer Personengruppe Menschen verschiedenen Geschlechts angehören.