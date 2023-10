4500 Wasserbilder werden in Breitbrunn zu einem Wassertropfen

Im Sommer malen Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland und Österreich Bilder zum Thema Wasser – jetzt werden sie am Ammersee zusammengefügt.

Während der „Wassertage“ im Sommer haben rund 4.500 Kinder und Jugendliche Bilder über und für das Wasser gemalt. Am 5. November kehren die Gemälde nun ans Wasser zurück. In Breitbrunn am Ammersee entsteht aus allen „kleinen“ Kunstwerken ein 36 Meter großer „Wassertropfen“. Die Wassertage sind eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Pure Water for Generations, die in diesem Jahr zum fünften Mal stattgefunden haben.

Von Anfang Juni bis Ende Juli war ein Team des Vereins in ganz Deutschland und Österreich unterwegs, um über 5000 Kinder und Jugendliche für das Thema Wasser zu sensibilisieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, die spürbaren Veränderungen in der Natur – bedingt durch Klimawandel und Verschmutzung – wahrzunehmen. Aus dem Verstehen der Zusammenhänge und einem (Mit-)Gefühl für das Wasser möchte der Verein die jungen Menschen dazu inspirieren, selbst aktiv zu werden.

Kinder und Jugendliche für das Thema Wasser sensibilisieren

Während eines Wassertages verbringen die Schülerinnen und Schüler einen ganzen Unterrichtstag am, im und auf dem Wasser. Ein Bestandteil dieses Tages: An einer von vier Wissensstationen können die Klassen Bilder rund um das Wasser malen. So entstanden in diesem Jahr 4.500 Wasser-Kunstwerke, die der Verein jetzt auf den Hängen des Königsbergs in Form eines Wassertropfens auslegt. Das Zusammenfügen aller Bilder rundet die Wassertage ab und fand in den vergangenen Jahren schon an der Salzach, der Isar und am Walchensee statt. Dieses Jahr wird der Ammersee zur passenden Kulisse.

Das "Tropfen-Kunstwerk" wird bis zum Sonnenuntergang sichtbar sein

Das „Tropfen-Kunstwerk“ wird bis zum Sonnenuntergang auf dem Hang weithin sichtbar sein. Die gesamte Aktion wird per Video, Foto und Luftaufnahmen begleitet. Alle, die an den Wassertagen teilgenommen haben, erhalten im Dezember 2023 eine Postkarte ihres „Wassertropfens“ vom Ammersee.

Das Auslegen findet bei gutem Wetter (maximal leichtem Regen) statt am Sonntag, 5. November zwischen 13 und etwa 17 Uhr auf dem Königsberg an der Europakapelle in Breitbrunn. (AZ)

