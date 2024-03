Das Dießener Drehleiterfahrzeug muss in die Werkstatt

Vor ziemlich genau drei Jahren hat die Dießener Feuerwehr ein neues Drehleiterfahrzeug bekommen. Warum jetzt bereits eine größere Reparatur ansteht.

Das gerade mal drei Jahre alte Drehleiterfahrzeug in Dießen muss repariert werden. Mit dieser Neuigkeit wartete Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung auf. Die Kosten, die damit auf den Markt Dießen zukommen könnten, sind nicht ganz unerheblich. Perzul sprach von 30.000 Euro.

Wo genau das Problem bei der noch fast neuen Drehleiter liegt, die im Frühjahr 2021 in Betrieb genommen wurde, erläuterte auf Nachfrage unserer Redaktion Kommandant Florian König: Demnach besteht das Problem nicht an der eigentlichen Leiter, sondern an einem Stromerzeuger. "Im Prinzip ist aber die Drehleiter einsatzklar", versichert König. Am Montagvormittag etwa wurde das Drehleiterfahrzeug nach Raisting alarmiert: Ein Storch hatte sich an einem Dachständer in der Leitung verfangen. Das mit dem Kopf nach unten hängende Tier musste von der Feuerwehr geborgen werden, wie König berichtete. Ob es den Unfall überleben würde, war unklar.

Im August wurde ein Riss in einer Halterung bemerkt

Der besagte Stromerzeuger (er ist etwa so groß wie eine Keksdose) ist im vorderen Bereich des Fahrzeugbodens angebaut. Bereits im vergangenen August sei ein Riss in der Halterung festgestellt worden. Im September sei diese Halterung dann auch tatsächlich bei einem Einsatz gebrochen, sodass der Stromerzeuger bei einer Einsatzfahrt herunterfiel. Daraufhin musste eine weitere Drehleiter alarmiert werden, berichtet König.

Ohne diesen Stromerzeuger ist die Drehleiter nur eingeschränkt einsatzfähig: Dieses Aggregat versorgt externe Einsatzgeräte, die im Korb der Leiter mitgeführt werden. König nennt als Beispiele eine Extra-Beleuchtung oder einen Lüfter, die Funktion der Drehleiter an sich sei von dem Ausfall dieses Stromerzeugers nicht betroffen. Wenn jedoch externe Geräte von der Drehleiter aus verwendet werden, müsse derzeit ein weiteres Einsatzfahrzeug vor Ort sein.

Die Garantie für das Drehleiterfahrzeug ist schon abgelaufen

Der Schaden an der Stromerzeuger-Halterung wurde laut König bei der jährlichen Kontrolle der Herstellerfirma festgestellt. Pech für den Markt Dießen war jedoch, dass diese Kontrolle ein paar Monate nach Ablauf der zweijährigen Garantiezeit stattgefunden hat.

Nach mehrfachen Kontakten habe die Firma nun eine Rechnung aufgemacht, wie viel die Reparatur voraussichtlich kosten dürfte. Von 30.000 Euro ist dabei die Rede. Kommandant König sieht jedoch auch die Herstellerfirma in der Verantwortung und spricht mit Blick auf die Halterung des Stromerzeugers von einem "Konstruktionsfehler." Seine Schlussfolgerung: "Es kann nicht sein, dass die Gemeinde dafür 30.000 Euro zahlen soll."

Das neue Drehleiterfahrzeug in Dießen ist seit April 2021 im Einsatz. Es kostete knapp 800.000 Euro, die Kosten trugen neben dem Markt Dießen auch der Freistaat Bayern und der Landkreis Landsberg. Da es im Landkreis nur drei Drehleitern gibt, ist das Dießener Fahrzeug ziemlich regelmäßig in Gebrauch. 2019 (damals noch mit dem Vorgängermodell) wurden 86 Einsätze gezählt.