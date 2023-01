Dießen

vor 43 Min.

Der Markt Dießen will sich weitere Grundstücke sichern

Plus Am Montag sollen im Bauausschuss in Dießen Vorkaufssatzungen beschlossen werden. Auf welchen Grundstücken die Gemeinde die Hand draufhaben will.

Von Gerald Modlinger

Der Markt Dießen will sich für weitere Grundstücke im Gemeindegebiet Vorkaufsrechte sichern. Entsprechende Satzungen sollen in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Montag, 16. Januar, ab 19.30 Uhr beschlossen werden. Konkrete Transaktionen würden damit jedoch nicht eingeläutet, betonte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) auf Nachfrage unserer Redaktion. Sie sprach von "Vorratsbeschlüssen" für den Fall, dass die Eigentümer der beiden Grundstücke einmal tatsächlich die Absicht haben, diese zu verkaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen