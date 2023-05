Der MTV Dießen kann wieder jubeln

Die Fußballer des MTV Dießen sind auf dem richtigen Weg. Am Sonntag bringt ein Sieg gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf das Team wieder ein Stück näher in Richtung Kreisliga.

Am vergangenen Sonntag gewann die erste Mannschaft des MTV Dießen auswärts beim FC Kochelsee-Schlehdorf knapp, aber verdient mit 1:0 und machte damit den nächsten Schritt in Richtung der Kreisliga. "Wir waren insgesamt besser und haben verdient gewonnen", sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach der Partie.

Das Tor des Tages erzielte das Team vom Ammersee anders als im vorherigen Heimspiel diesmal schon sehr früh. In der 6. Spielminute setzte sich Levin Braun gegen mehrere Gegenspieler durch und bediente Dominik Wagner, der eiskalt zur frühen Führung ins kurze Eck abschloss. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatten Dießen und Schlehdorf jeweils noch einige gefährliche Situationen, ein weiterer Treffer fiel allerdings nicht mehr.

Der MTV Dießen erspielt sich zahlreiche Konterchancen

Nach der Halbzeitpause versuchten die Gastgeber noch einmal alles, ohne dabei aber wirklich zwingend zu werden. Der MTV hingegen nutzte die sich bietenden Räume und erspielte sich zahlreiche gute Konterchancen. Die Mannschaft verpasste es aber mehrfach, die Partie mit einem weiteren Tor zu entscheiden. So blieb es bis zum Schlusspfiff spannend. Am Ende stand jedoch ein knapper, aber verdienter 1:0-Auswärtssieg.

"Wir möchten die reguläre Saison nächste Woche mit einem Heimsieg erfolgreich abschließen", blickte Ropers bereits auf das letzte Spiel der Aufstiegsrunde am kommenden Samstag zu Hause gegen die SG Oberau/Farchant.

Die zweite Mannschaft des MTV siegte bereits am vergangenen Samstag souverän mit 2:0 bei Türk Gücü Schongau, sicherte sich so den Klassenerhalt in der B-Klasse und will am kommenden Samstag ebenfalls gegen Oberau/Farchant den zweiten Tabellenplatz verteidigen. (AZ)

