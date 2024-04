Der Sturm im Juli hat einer Sommerlinde schwer zugesetzt

Lieblingsbäume am Ammersee, Teil 2: Irmi Gebertshammer stellt die Sommerlinde im Garten ihrer Eltern in Dießen vor.

In einer Serie stellen wir mit der Dießener Ortsgruppe des Bund Naturschutz (BN) in unserer Zeitung in loser Folge besondere und lieb gewordene Bäume in Dießen und Umgebung vor. Bäume, die uns am Herzen liegen, bei welchem man sich besonders wohlfühlt oder sich freut, ihn am Wegesrand, in einem Park oder Garten zu erblicken. Vielleicht ist es auch ein Baum, mit dem spezielle Erinnerungen an ein Ereignis oder an einen Menschen verbunden sind. Der BN freut sich sehr über Nachrichten und Fotos von solchen Lieblingsbäumen und deren Geschichten. Wer eine solche Baumgeschichte erzählen will, wird gebeten, sie an Katharina Waibl (E-Mail katharina.waibl@bn-landsberg.de) zu schicken. Sie wird dann im Ammerseekurier veröffentlicht.

In gut 40 Jahren hat die Sommerlinde eine Höhe von 15 Metern erreicht

Heute stellt Irmi Gebertshammer einen Baum aus dem Garten ihres Elternhauses vor. Die Ortsvorsitzende des Bund Naturschutz schreibt dazu: "Mein Lieblingsbaum ist eine Sommerlinde im Garten meiner Eltern. Ende der 1970er-Jahre gepflanzt, ist sie zu einem stattlichen Baum mit einer Höhe von etwa 15 Metern herangewachsen. Sie verwöhnt unsere Sinne: Der angenehm süße Duft zur Blütezeit im Juni lockt aber auch Bienen und Hummeln an, um an den zuckerhaltigen Nektar zu kommen. Dieses Summen und Brummen vom Wipfel bis zu den Blüten ganz unten fasziniert mich jedes Jahr aufs Neue.

Der Sturm im Juli 2023 hat der Sommerlinde schwer zugesetzt: Mit Entsetzen entdeckte ich, dass – bedingt durch den Zwillingswuchs – ein Riss von mehr als einem Meter im Hauptstamm entstanden war. Durch mächtige Gurte konnte die Linde stabilisiert werden und ich hoffe, dass sich der Riss verwächst und der Baum als Lebensraum vieler Insekten noch viele Jahre erhalten bleibt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch