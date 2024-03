Dießen

06:01 Uhr

Die Dießener Osterkerzen stehen für die Osternacht bereit

Plus In der Osternacht werden sie angezündet, die Kerzen, die vor einigen Tagen in Dießen in Handarbeit gefertigt wurden. Der Ammersee Kurier war bei der Entstehung dabei.

Von Sarah Schöniger

Im Marienmünster passt sie ins Gesamtbild des großen Gotteshauses hoch über dem Ammersee. Liegt die 1,20 Meter lange Osterkerze aber auf einem Küchentisch, ist man doch von ihrer Größe überrascht. Die Kerze, die in der Osternacht entzündet wird, kommt nicht, wie mancher vielleicht denkt, fertig beklebt aus einer Manufaktur. Sie wurde von Hand von sechs Mitgliedern der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) in einer kleinen Küche in Dießen gestaltet. Luise und Maria Mayr, Sonja Happach und Roswita Lochbrunner trafen sich dafür bei den Gastgebern Maria und Maximilian Schwarz.

Und das nicht zum ersten Mal. Seit sieben Jahren gestaltet die Gruppe Osterkerzen für das Marienmünster sowie die kleine Kirche Sankt Alban und bastelt zusätzlich etwa 350 kleine Exemplare. Die werden jedes Jahr in den drei Wochen vor Ostern in der Kirche verkauft. Dieses Jahr seien die Kerzen etwas teurer, da die Rohmaterialkosten stark gestiegen seien, erzählt Lochbrunner. Sie hoffe aber trotzdem auf einen guten Verkauf, denn der Erlös wird gespendet. So floss das Geld beispielsweise in die Finanzierung des Volksaltars im Marienmünster oder in Reparaturarbeiten, sagt Maximilian Schwarz. Seit vergangenem Jahr werden auch Projekte außerhalb der Pfarreiengemeinschaft Mariä Himmelfahrt unterstützt, etwa das Hospiz in Polling. Insgesamt sind im Laufe der Jahre schon rund 25.000 Euro eingenommen worden, berichtet Schwarz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen