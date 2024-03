Dießen

vor 1 Min.

Die Ludwig Bar: Das Generationenhaus in Dießen

Plus Vor zwei Jahren haben Rena Glück und Fairuz Lewis die Ludwig Bar in Dießen eröffnet. Damit trafen sie den Nerv der Zeit und des Publikums.

Von Sarah Schöniger

Während die Dießner Jugend früher für einen Barbesuch eine Zugreise nach Utting oder Schondorf antrat, reicht seit 2022 der Weg in die Prinz-Ludwig-Straße. Vor zwei Jahren eröffnete dort die Ludwig Bar und hat sich schnell als feste Institution des ländlichen Nachtlebens etabliert. Im Blauen Haus treffen sich Woche um Woche aber nicht nur junge Leute, sondern auch nicht mehr junge Leute, um Cocktails zu genießen, Bar-Food zu knabbern und vom Trubel der Arbeitswoche abzuschalten.

Die Ludi Bar, wie sie liebevoll von Stammgästen genannt wird, hat lebhafte Jahre hinter sich. In einer Do-It-Yourself-Aktion renoviert, eröffneten Rena Glück und Fairuz Lewis genau zu der Zeit ihre erste eigene Gastronomie, als ein Großteil der Corona-Restriktionen aufgehoben wurde. “Die Leute waren so glücklich, dass endlich wieder was läuft und man rausgehen kann, da war das ein cooler Zeitpunkt“, erinnert sich die 28-Jährige. Dementsprechend sei es von Anfang an gut gelaufen.

