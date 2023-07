Die Offene Ganztagsschule in Dießen ist startklar

An der Dießener Carl-Orff-Schule wird aus der Mittagsbetreuung eine Offene Ganztagsschule. So ist der Stand der Vorbereitungen für das neue Schuljahr.

Die Offene Ganztagsschule (OGTS) an der Dießener Carl-Orff-Schule (COS) ist für den Beginn des Schuljahrs 2023/24 startklar. Die an dem Angebot interessierten Eltern wurden darüber vor ein paar Tagen von der Schule informiert, nachdem der Gemeinderat einen entsprechenden Beschluss gefasst hatte und der Kooperationsvertrag zwischen Schule und Gemeinde unterzeichnet worden war.

Zum aktuellen Sachstand berichtet die COS, dass die Marktgemeinde als Koordinatorin für den offenen Ganztag eine erfahrene Kraft gewinnen konnte. Nadine Tscheru, die seit mehr als zehn Jahren in der Mittagsbetreuung an der Schule tätig ist, wurde für diese Aufgabe ausgewählt. Als studierte Germanistin und mit Erfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern im Gepäck wird sie die Leitung der Offenen Ganztagsschule übernehmen. Unter anderem muss sie nun ein Team zusammenstellen, um die 125 Kinder zu betreuen. Damit könnten alle bis zum Ende der Anmeldungsfrist am 1. April eingegangenen Anmeldungen berücksichtigt werden, erklärte Schulleiter Michael Kramer auf Nachfrage. Vorgesehen seien fünf Kurzgruppen bis 14 Uhr und zwei Langgruppen bis 15.30 beziehungsweise freitags bis 14 Uhr.

Die Vorstellungsgespräche für das Betreuungspersonal laufen noch

Die Gruppen werden jeweils von zwei Personen betreut, das seien neun Personen mehr als in der gegenwärtigen Mittagsbetreuung. Die insgesamt 18 benötigen Kräfte werden wöchentlich zwischen sieben und 24 Stunden arbeiten, in der Summe seien das dann sieben Vollzeitstellen. Die Vorstellungsgespräche laufen seit einiger Zeit und werden noch im Juli abgeschlossen sein, so Kramer. Das Team der Mittagsbetreuung gehe fast vollständig in die OGTS über. "Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass wir mit der geplanten vollen Besetzung starten können", betont Kramer, "das schafft Kontinuität und Sicherheit für die Kinder."

Welche Inhalte die Offene Ganztagsschule in Dießen bieten will

Zu den geplanten Inhalten der OGTS teilt Kramer mit: "Positive Signale haben wir als Schule bereits von der Felix-Neureuther-Stiftung und von Künstlerinnen, die sich um eine Tätigkeit in der OGTS beworben haben. Darüber hinaus haben wir Kräfte gewinnen können, die Deutsch-als-Zweitsprache-Angebote installieren könnten oder im Bereich der Waldpädagogik eine Expertise haben. Die tiergestützte Pädagogik wird sich auch in der OGTS wiederfinden. Wir werden also mit einem guten und umfangreichen Programm starten können."

Die Anmeldung für die OGTS ist für ein Schuljahr verbindlich, wie dies auch bei der Mittagsbetreuung der Fall war, da hier Fördergelder des Freistaats Bayerns fließen und das Angebot für die Eltern kostenlos zur Verfügung steht. Lediglich für eine Betreuung am Freitag wird eine Gebühr von zehn Euro erhoben. Ziel sei es, ein dauerhaftes Angebot für die Familien zu schaffen. Das gelinge nur, wenn auch die Buchungen eine gewisse Kontinuität und Verbindlichkeit haben. Grundsätzlich sei eine Abmeldung nur mit einem triftigen Grund und durch eine Einzelfallprüfung möglich.

