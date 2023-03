Die offizielle Eröffnung der Dießener Seeanlagen ist für Juli geplant

Die Dießener Seeanlagen sind fertig. Rechtzeitig vor Beginn der Schifffahrtssaison an Ostern erstrahlt das Areal in neuem Glanz. Aber es gibt auch noch marode Stellen.

Die Seeanlage in Dießen erstrahlt in neuem Glanz, Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) hat die Baumaßnahme abgenommen. Für Mitte Juli ist die Eröffnungsfeier geplant. Derzeit denke man in der Verwaltung noch darüber nach, wie man diesen Anlass gebührend feiern könne, so die Bürgermeisterin.

Wie es mit dem nach wie vor maroden Mauerabschnitt zwischen der neuen Rialtobrücke und der Eisenbahnunterführung weitergehe, wollte Thomas Hackl ( Freie Wähler) wissen. Die Mauer solle so hergestellt werden, dass der wild aufgewachsene Baum westlich der Rialto-Brücke keinen Schaden nehme, erklärte die Bürgermeisterin. Die Mauer werde nicht komplett erneuert, sondern lediglich neu verkleidet, wusste Franz Sanktjohanser.

Das solle nach Auskunft der Bauleitung noch in diesen Tagen geschehen, so Perzul.

Kleinere Mängel hatten Hackl und Thomas Höring (Freie Wähler) auch in der sanierten Bahnunterführung ausgemacht. Darauf, so die beiden, solle bei der Übernahme geachtet werden. Im Kontext der Unterführung habe man im Gremium einmal darüber gesprochen, so Hackl, deren Wände etwas netter zu gestalten.

"Vielleicht können wir das noch einmal aufgreifen." Im Protokoll zu dieser Sitzung sei von einer "Lichtinstallation" in der Unterführung die Rede, erinnerte Petra Sander (Grüne).

Eine Lichtinstallation für die Unterführung?

Betrachte man die neue Ufermauer bis zum Dampfersteg, habe sich die unterste Stufe dort um rund 17 Zentimeter gesenkt und stehe unter Wasser, gab Höring zu bedenken. Um dieser Setzung zuvorzukommen, habe die Gemeinde bereits zusätzlich 140 000 Euro ausgegeben. Dieser Sachverhalt, so Bürgermeisterin Perzul, liege zur Klärung der Anwaltskanzlei der Marktgemeinde vor.

Jetzt sind die Dießener Seeanlagen freigegeben für die Öffentlichkeit. Eine Eröffnungsfeier soll es Mitte Juli geben. Foto: Frauke Vangierdegom



Florian Zarbo (Freie Wähler) wollte wissen, ob der Finanzausschuss zu den bevorstehenden Haushaltsberatungen den aktuellen Kostenstand von wichtigen Projekten, wie der Erneuerung der Seeanlagen, bekommen könne.

Das vereinfache die Kostenverfolgung, "was haben wir beauftragt, wie viel ist schon gelaufen?". Eine aktuelle Kostenaufstellung werde seitens der Gemeinde ohnehin auch für die Städtebauförderung benötigt, entgegnete Sandra Perzul.

Um den See ging es – rechtzeitig vor der Badesaison – auch bei einer Anfrage von Roland Kratzer (CSU) zum gewünschten Badefloß in St. Alban. Bezüglich des Gutachtens für das Badefloß sei die Gemeinde im Gespräch mit ihrer Rechtsberatung. "Wir haben die Kanzlei beauftragt, bezüglich des Badefloßes ein Gutachten zu erstellen", so Perzul. Dies solle, nach ihrer heutigen Nachfrage bei der Anwaltskanzlei, spätestens bis Ende April vorgelegt werden.