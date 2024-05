Dießener Polizei sammelt falsche Kuh auf Verkehrsinsel ein

Ein Autofahrer meldet eine Kuh auf der Staatsstraße zwischen Dießen und Fischen. Die Polizei holt sich Hilfe vom Bauhof des Marktes Dießen.

Ein besorgter Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei Dießen am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr eine Kuh, die auf der Fahrbahn der Staatsstraße 2056 von Dießen in Richtung Fischen am Abzweig Raisting stehen soll, informiert die Inspektion in ihrem Pressebericht.

Bei Ankunft einer Streife konnte auf der dortigen Verkehrsinsel tatsächlich eine lebensgroße Kuh festgestellt werden, die dort stoisch verweilte. Bei näherer Betrachtung wurde dann aber schnell klar, dass es sich um keine lebensechte Kuh, sondern um eine Skulptur handelte.

Der Bauhof der Gemeinde Dießen kümmerte sich um die Abholung

Die falsche Kuh ließ sich laut Mitteilung von den Beamten bereitwillig von der Fahrbahn tragen, der Bauhof der Gemeinde Dießen kümmert sich um die Abholung. Der Besitzer der Kuh wird gebeten, sich bei der Polizei Dießen zu melden.