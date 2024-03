Ein Experte erklärt, warum Gold als Geldanlage weiterhin glänzen dürfte

Gold als Geldanlage war viele Jahre wenig attraktiv. Nun erreichte das Edelmetall jedoch ein Allzeithoch. Vermögensverwalter Phillip Krenz sieht weiteres Potenzial.

Viele Jahre war es still geworden um Gold als Geldanlage. Kein Wunder: Von 2011 bis 2020 verlor das Edelmetall zeitweise fast die Hälfte seines Wertes. Und von 2020 bis jetzt lief der Kurs fast nur seitwärts. Doch mit dem klaren Ausbruch über 2050 Dollar und einem frischen Allzeithoch zeigte Gold im März 2024 viel Stärke. Dem Edelmetall könnten auch nach diesem Allzeithoch ein paar noch glänzendere Jahre bevorstehen.

Nach dem starken Anstieg um 500 Prozent von 2001 bis 2012 folgte die Ernüchterung für Gold-Freunde: Der Goldpreis fiel zeitweise von 1800 auf gut 1000 Dollar und benötigte fast ein Jahrzehnt, um sein früheres Hoch wieder zu erreichen. Doch selbst 2020 war noch Geduld gefragt: „Wer damals bei einem Goldpreis von 2000 Dollar auf einen weiteren Anstieg setzte, wurde später von der US-Notenbank und ihren Zinserhöhungen ausgebremst“, sagt Phillip Krenz von der BV Bayerische Vermögen GmbH mit Hauptsitz in München. „Dadurch kam es 2022 erneut zu Kursverlusten“, so der Vermögensverwalter.

Warum es nach dem Allzeithoch beim Gold noch weiter bergauf gehen könnte

Erst 2023 wurden die Preisausschläge beim Edelmetall geringer – ein Zeichen, dass große Käufer verstärkt beim Gold zugriffen und so den Preis stützten. Die unsichtbare Linie, die Investmentprofis wie Phillip Krenz zogen, lag bei rund 2070 Dollar: „Sollte der Goldpreis diese Marke nachhaltig überschreiten, wäre das Hin und Her der letzten Jahre erst einmal Geschichte“, blickt der Vermögensverwalter bei der BV Bayerische Vermögen zurück. Im März 2024 kam es dann tatsächlich zum klaren Ausbruch aus der Seitwärts-Phase. „Dem Edelmetall könnten erneut goldene Zeiten bevorstehen. Dafür gibt es neben der positiven Kursentwicklung gute fundamentale Gründe“, so Krenz.

Für höhere Notierungen spreche bereits die Resilienz des Goldpreises angesichts der beispiellosen Zinserhöhungen der US-Notenbank. „Die Federal Reserve hat den Leitzins in 18 Monaten von beinahe null auf über fünf Prozent erhöht. Dennoch kam der Goldpreis verhältnismäßig wenig unter Druck“, so der unabhängige Vermögensprofi. Ein Grund dafür könne sein, dass der Realzins, der sich aus Nominalzins minus Inflationsrate ergibt, wegen der höheren Leitzinsen zwar stieg, aber wegen der sehr hohen Inflation dennoch negativ blieb: „In diesem Umfeld erfüllt Gold weiterhin seine Funktion als Alternativ-Währung, die vor einer Abwertung der eigenen Währung schützt“, so Krenz.

Ein Klassiker unter den Goldmünzen ist die 20-Mark-Münze aus dem Kaiserreich mit Porträt der damaligen Bundesfürsten (im Bild Kaiser Wilhelm II.) Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

„Wir glauben, dass wir uns ähnlich den 1970er-Jahren in einer inflationären Epoche befinden, in der die Geldmenge tendenziell weiter wachsen und der Realzins dauerhaft negativ bleiben wird“, sagt Phillip Krenz. Dieser Treiber sei umso wichtiger, weil Gold keine Dividenden oder Zinsen abwirft. Hinzu komme, dass Länder wie Brasilien, Indien oder China beziehungsweise deren Notenbanken ihre Goldbestände ausbauen, um von der Geldpolitik der USA unabhängiger zu werden. „Auch dieser Faktor sollte den Gold-Kurs stützen oder sogar antreiben."

Lesen Sie dazu auch

Last but not least können sich die westlichen Staaten dauerhaft hohe Zinsen wohl gar nicht leisten, da diese die bereits strapazierten Staatshaushalte zu sehr belasten würden. „Wenn ein immer größerer Teil des Budgets für den Schuldendienst aufgewendet werden muss, steht dieses Geld weder für Infrastruktur und Bildung noch für soziale Sicherung zur Verfügung“, stellt Vermögensverwalter Krenz fest. Hinzu kämen zusätzliche Herausforderungen wie eine bessere Verteidigungsfähigkeit Europas. Vor diesem Hintergrund werden die Notenbanker die Leitzinsen so bald als möglich senken, wenn sie dadurch nicht ihre Glaubwürdigkeit im Kampf gegen die Inflation verlieren.

Experte erklärt, wie man zu Gold kommen kann

Wer „sein“ Gold am liebsten in der Hand halten oder sich für eine etwaige Systemkrise mit einer kleinen Menge des Edelmetalls ausstatten will, ist mit Goldmünzen und Goldbarren am besten beraten. Neben den örtlichen Kreditinstituten und den „Big Playern“ wie Proaurum und Degussa Goldhandel gibt es in Deutschland eine Reihe von Händlern, bei denen man Gold online erwerben kann. Die Goldseiten-Website bietet einen Überblick. Bei Käufen von physischem Gold sollte die Stückelung nicht zu klein ausfallen, da der Aufschlag für Mengen unter zehn Gramm überproportional hoch ausfällt.

Anleger, die Gold in ihrem Wertpapierdepot halten wollen, statt es im Safe zu lagern, können auf Exchange Traded Commodities (ETC) zurückgreifen. Dabei sollten sie darauf achten, dass diese börsengehandelten Zertifikate mit Gold besichert sind. Dies ist bei fast allen Papieren der Fall, die auf justetf.com mit der Suche nach dem Stichwort „Gold“ ausgewiesen werden. Auf Käufe von physischem Gold fällt wie bei ETC keine Mehrwertsteuer an bei einem Verkauf nach mehre als einem Jahr Haltedauer ist ein etwaiger Kursgewinn steuerfrei.

Wagemutige Anleger können auf Unternehmen setzen, die Gold fördern oder neue Goldminen erschließen wollen. Dabei handelt es sich teils um sehr spekulative Anlagen. Bekannte Indexfonds auf Goldminen hinken dem Goldpreis derzeit deutlich hinterher und notieren weit unter ihren früheren Hochpunkten. Bekannte Größen wie Newmont und Barrick Gold haben sich gegenüber 2021/2022 im Preis etwa halbiert. Niedrige Preise können jedoch eine Gelegenheit zum Einstieg bieten.

Eine Ergänzung zu diesen Optionen sind Royalty beziehungsweise Streaming Companies. Diese Unternehmen finanzieren viele mittlere und kleine Goldförderer. Im Gegenzug bekommen sie einen fixen Anteil des Minenertrags (Royalty) bzw. eine fixe Menge Goldunzen (Streaming) oder eine Kombination davon. Allerdings notieren auch Franco-Nevada, Wheaton Precious Metals und Royal Gold klar unter ihren Hochpunkten.