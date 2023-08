Dießen

18:15 Uhr

Eine Straße und ein Radweg in Dießen werden ausgebaut

Artikel anhören Shape

Im Dießener Straßen- und Wegenetz gibt es viel zu tun: Jetzt kündigen sich zwei Baustellen an der Propst-Herkulan-Karg-Straße und in St. Georgen an.

Der Zustand der Propst-Herkulan-Karg-Straße zwischen dem Klosterhof und der Brücke über den Tiefenbach in Dießen soll verbessert werden. Der Auftrag für die dafür notwendigen Bauarbeiten wurde vom Ferienausschuss vergeben. Um in diesem Bereich die Straße zu verbreitern, hatte der Markt Dießen eine entsprechende Fläche gekauft. Im Zuge der Fahrbahnverbreiterung muss auch die Straßenentwässerung gewährleistet werden. Kostenpunkt: rund 86.000 Euro. Speziell für diejenigen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, wird in St. Georgen etwas für deren Verkehrssicherheit getan. Der Geh- und Radweg von der Kreuzkapelle am Kirchsteig in Richtung Leutzenseeweg soll von der Johann-Michael-Fischer-Straße bis zur Bergkuppe an der Rückseite der Töpferei Lösche einen Asphaltbelag erhalten. Damit soll auch unterbunden werden, dass bei Starkregen Kies auf die Johann-Michael-Fischer-Straße geschwemmt und der Abfluss zur Straßenentwässerung verstopft wird. Außerdem ist vorgesehen, den Bordstein abzusenken, um den Leutzenseeweg barrierefrei erreichen zu können. Die Kosten für die Baumaßnahme betragen laut dem Angebot des beauftragten günstigsten Bieters rund 20.000 Euro. (ger) Lesen Sie dazu auch Dießen Die Bannzeile in Dießen wird erst 2024 neu gebaut

Landkreis Landsberg Plus Das sind die schlechtesten Straßen im Kreis Landsberg

Dießen Plus Sanierung: Rumpelstraßen in Dießen erhalten neuen Asphalt

Themen folgen