Festlicher Jahreswechsel mit Trompete und Orgel im Dießener Marienmünster

Zwei Konzerte geben der Tölzer Trompeter Josef Kronwitter und Dießens Münsterorganist Stephan Ronkov zum Jahreswechsel im Dießener Marienmünster.

Gleich zweimal wurde in der größten Kirche am Ammersee, dem Dießener Marienmünster, der Jahreswechsel musikalisch begangen. Zum Festkonzert luden die Freunde der Dießener Münsterkonzerte am Silvesterabend und am Neujahrsnachmittag zu einem Programm aus Orgel und Trompete. Mit dabei der Tölzer Josef Kronwitter, der bereits Ende 2019 das neue Jahr herbei musizierte, gemeinsam mit Münsterorganist Stephan Ronkov.

Obwohl wie stets Atemhauch-Kälte herrschte, lockte die Verbindung aus festlichem Raum, gutem Klang und strahlender Musik am Silvesterabend rund 200 Hörerinnen und Hörer, am Neujahrsnachmittag noch einmal etwa 150. Das abwechslungsreiche Programm startete mit Händels „Arrival of the Queen of Sheba“. Schon hier beeindruckte die Klarheit der Trompetenstimme, die sich mit viel Strahlkraft über die eher sanft modulierende Orgel legte. Insgesamt war der Eindruck edel und ohne Schärfe.

Voller Wucht hingegen das nur auf der Orgel dargebotene „Präludium und Fuge D-Dur“ von Johann Sebastian Bach. Wirbelndes Schwellen, lebendige Wechsel – Stephan Ronkov bewältigte die Ehrfurcht gebietende Komposition meisterlich, auch wenn sie von Umfang und Schwere her nicht gerade das Magentratzerl war, das man für den jahreszeitlichen Konzertanlass erwartete.

Große Weiten, träumende Landschaft und fantastische Klarheit

Den Scharnierpunkt des Konzerts bildeten Albinonis „Concerto in B-Dur“ und César Francks „Pastorale op. 19“. Umspielten sich die Instrumente schillernd im ersteren Werk, so zeigte sich die Orgel solistisch im zweiten, und nach einem fast traumverlorenen Vorspiel mengten sich Motive ein, die man für koboldhaft halten konnte.

Ganz gegenteilig, nämlich ausgesucht einschmeichelnd, war der „Hirtenpsalm“ des Dänen Oskar Lindberg. Langsam und geradezu leise begann die Orgel, zu der Josef Kronwitter in diesem Stück eine fast schon horngroße Trompete blies, die ebenfalls sanft formulierte. So gelang das Ausmalen großer Weiten – und von großer Ruhe: Es schien wie die nächtliche Betrachtung einer träumenden Landschaft, die sich akustisch heranschmiegte. Kronwitters Interpretation war von fantastischer Klarheit.

Noch einmal von ganz anderer Gestimmtheit war das „Carillon de Westminster“ von Louis Vierne. Als Orgel-Solovortrag legte Ronkov stiebende Wirbel auf die Tasten, die einerseits in immer höhere Lagen ausgriffen, andererseits eine fast schon swingende Grundierung hinzufügten. Wenn man schon an das titelgebende Glockenspiel denken wollte, dann war dies eines im Geschwindigkeitsrausch; und von Ronkov virtuos umgesetzt.

Handschuhe gegen die Kälte

Sodann griff Kronwitter – der aufgrund der Kälte in seinen Spielpausen Handschuhe überziehen musste – wieder zur kontrastreichen Bachtrompete, um zur Orgelbegleitung die Choral-Improvisationen über „Nun danket alle Gott“ von Sigfrid Karg-Elert anzustimmen. Variantenreich, ja geradezu fintenreich umflirrten sich die Instrumente und gewannen dabei zusehends an Nachdruck. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer zeigten sich gefesselt, aber ein einzelner Gast schlich sich davon. „Mir war die Trompete jetzt wirklich zu laut“, befand er. Das Gros des Publikums bewertete das Schlussstück des Konzerts freilich als Genuss, blieb und spendete nach gut 60 Minuten begeisterten Applaus.