Dießen

vor 33 Min.

Im Krauthaus in Dießen stehen Wildkräuter hoch im Kurs

Die Suppe ist fertig. Jan Schünke verteilt die frisch zubereitete Frühlingssuppe in kleine Schälchen. Christopher Haninger garniert sie mit essbaren Blüten.

Plus Traditionell stehen am Gründonnerstag grüne Speisen auf vielen Tischen in der Region. Wildkräuter sind darüber hinaus gerade im Frühjahr beliebte Zutaten für leckere Gerichte.

Von Frauke Vangierdegom

Wenn sich ein Fotograf und ein Waldkindergarten-Leiter zusammentun, die unterschiedlichsten Kräuter sammeln und aus kreativen Rezeptideen ein Menü zaubern, dann ist das "KrautCuisine" im doppelten Sinne. Denn so heißt zum einen das Unternehmen, das Jan Schünke (das ist der Waldkindergarten-Leiter) und Christopher Haninger (er ist der Fotograf) gegründet haben. Zum anderen begeistern die beiden Wildpflanzenpädagogen, Outdoorguides und leidenschaftlichen Feinschmecker mit ihrer Kräuterküche seit vier Jahren viele Menschen. Aufgetischt werden die Köstlichkeiten in aller Regel im Krauthaus in der Dießener Herrenstraße. Passend zum bevorstehenden Gründonnerstag und dem Frühling überhaupt, verraten sie ein paar ihrer Rezeptkreationen.

"Die Vielfalt der heimischen Wildpflanzen ist nahezu endlos", geraten Schünke und Haninger ins Schwärmen, während auf dem Herd in der winzig kleinen Küche im Krauthaus in Dießen eine duftende Frühlingssuppe vor sich hin köchelt. Auf dem langen Holztisch in der vom Kaminfeuer gewärmten großen Stube steht eine Schale, gefüllt mit Wildkräutern, die im März Saison haben, und in einer Glaskaraffe wartet dampfender Kräutertee darauf, ausgeschenkt zu werden.

