In den Dießener Seeanlagen wird jetzt Schach gespielt

In Dießen gibt es einen weiteren Grund, in die Seeanlagen zu kommen: Seit Freitag kann dort neben Boule und Minigolf auch Schach gespielt werden.

In den Seeanlagen in Dießen kann man ab sofort nicht nur Boule und Minigolf spielen. Seit Freitagnachmittag kann jetzt auch das aus 64 dunklen und hellen Platten errichtete Schachbrett in den Boxler-Anlagen (gleich rechts von der Mühlbach-Brücke) bespielt werden. Die dafür nötigen Figuren stehen bereit.

Vor knapp vier Jahren hatte Gemeinderat Michael Lutzeier (Die Partei) die Idee in den Seeanlagen ein Freiluft-Schach zu bauen. Auch bei der Bürgerbeteiligung für die Neugestaltung der Seeanlagen war ein Freiluft-Schach auf der Wunschliste gestanden. Die Idee fand Zustimmung und das Feld wurde Mitte 2022 fertiggestellt. Doch die Figuren ließen auf sich warten. "Im Rathaus musste man, wie beim Schach üblich, über den Eröffnungszug länger nachdenken", schreibt Lutzeier in einer Mitteilung.

Das Schachspiel in den Seeanlagen kommt ganz ohne Plastik aus

Letztlich nahm Lutzeier die Sache selbst in die Hand und bestellte die Figuren, keine klobigen Plastikteile, sondern schön gedrechselte Figuren aus besonders beständigem Eichenholz. Diese – und die dazugehörige Holzkiste – wurden nun neben dem Schachfeld platziert. Hergestellt wurden die Bauern, Türme, Springer, Läufer, Damen und Könige in Dinkelsbühl.

Mit dem Schachfeld beweist der Markt Dießen einen gewissen Mut: Gespielt werden kann, wie es Lutzeier formuliert, "vorerst ganz ohne Sicherung und Schlüssel-Pfand-Aufwand-Gedöns wie es ursprünglich angedacht war". Die Leute sollen ohne Umstände einfach spielen können. Bürgermeisterin Sandra Perzul und Lutzeier hoffen, dass die Figuren gut behandelt und nach einer Freiluft-Partie wieder ordentlich in der Holzkiste verstaut werden. "Falls dennoch was passiert – dass zum Beispiel irgendwelche Rowdys die Figuren außen beschädigen – so beschädigen diese vor allem sich selbst", meint Lutzeier, der auch auf die gesellschaftliche Bedeutung des Spiels hinweist: "Spiel ist Kultur." In diesem Sinne hat er in die Schachfiguren-Kiste auch noch ein Backgammon und ein 90 Zentimeter großes Mikado gelegt. Lutzeier spricht spaßeshalber von "Beamten-Mikado", denn bei diesem Spiel gelte, wer sich rührt, verliert.

Gespielt wird in Nord-Süd-Richtung

Am Freitag wurden die Schachfiguren zum ersten Mal aufgestellt. Gespielt wird übrigens von Nord-Süd-Richtung. Damit können beide Personen, die spielen, wenn sie über den nächsten Zug nachdenken, auch mal den Blick über den Ammersee schweifen lassen.

Lesen Sie dazu auch